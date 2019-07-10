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ЕБРР предоставил 15 миллионов евро кредита "Фармаку"

Среда, 10 июля 2019, 11:56

Европейский банк реконструкции и развития предоставил фармацевтической компании "Фармак" кредит на 15 миллионов евро на пятилетний срок.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЕБРР Антон Усов.

Отмечается, что инвестиции будут направлены на расширение деятельности в области исследований и разработки.

"Расширение деятельности в сфере исследований и разработок, а также производственных мощностей позволит АО "Фармак" разрабатывать и производить новые собственные формулы лекарств и выполнять соответствующие стандарты ЕС, благодаря чему компания сможет лучше конкурировать на международных рынках и увеличивать свой экспорт.

Кредит сопровождается грантом программы ЕБРР FINTECC в размере 30,6 тысяч евро на оплату энергетического аудита производственных мощностей компании", - говорится в сообщении.

Напомним:

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармацевтической отрасли Украины, экспортирует продукцию в 20 стран мира.

По итогам 2017 года "Фармак" увеличил объемы продаж на розничном фармацевтическом рынке страны на 21% в денежном выражении. Его чистая прибыль выросла на 29,9% - до 839,09 млн грн.

Бенефициаром компании является председатель наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Экономическая правда

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ЕБРР фармрынок

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