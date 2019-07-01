У Зеленского призвали снизить цену на дизтопливо
Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус попросил участников рынка отреагировать на изменение ценовой конъюнктуры на дизтопливо.
Об этом Герус написал на своей странице в Facebook.
"Ни в коем случае нет желания осуществлять ручное регулирование цен. Но государство должно мониторить рынки, чтобы не происходило сбоев конкуренции (market failure)", - написал Герус.
По его данным, дизельными автомобилями пользуются 2,5 миллиона украинцев и представители бизнеса.
Герус сообщил, что в течение последнего месяца на рынке "дизеля" наблюдается существенное снижение цены в оптовом сегменте. За последние 2 месяца такое снижение составило 18% или почти 5 грн/литр.
Представитель Зеленского добавил, что сейчас розничная маржа составляет 7,5 грн/литр, хотя ранее составляла 5 грн.
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Напоминаем:
В конце апреля оптовые цены на ДТ выросли в среднем на 10% или на 2 гривни за литр.
Рост цен на дизельное топливо — первое повышение розничных цен на ДТ за последние 5 месяцев.
Российская Федерация устанавливает ограничения на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.
В Министерстве экономического развития и торговли Украины считают вполне ожидаемыми ограничения Россией поставок нефти и нефтепродуктов в Украину.
Экономическая правда
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