Участники рынка электроэнергии жалуются на техническое ограничение проведения торгов

При запуске торгов на внутрисуточном рынке возникли сложности в связи с некорректной работой программного обеспечения ГП "Оператор рынка" XMTrade.

Об этом говорится в письме поставщика электрической энергии ООО "Веракс энерджи", адресованном ГП "Оператор рынка", которое есть в распоряжении ЭП.

В связи с этим участники рынка жалуются на то, что не было обеспечено надлежащего проведения торгов по покупке/продажи электроэнергии.

"С первой секунды проведения торгов на внутрисуточном рынке программное обеспечение ГП "Оператор рынка" XMTrade, которое должно было гарантировать реализацию всех прав и обязанностей участников рынка на внутрисуточном рынке (далее - ПО ОР), начало выдавать сообщение о ошибки и не обеспечивало необходимые функциональные опции. В дальнейшем ОР вообще вышло из строя и при попытке получить к нему доступ выдавало сообщение о плановых технических работах", - отмечается в письме.

В результате "Оператор рынка" на официальном сайте сообщил о возникновении внештатной ситуации, а торги на внутрисуточном рынке - отменил. Торги на 1:00 и 2:00 не осуществлялись.

Таким образом ни один из участников торгов не смог купить или продать электроэнергию в указанные часы, сообщает "Веракс энерджи" в своем письме.

После того, как работу сайта восстановили, некоторые из участников все равно не смогли продать свою электроэнергию.

"В связи с тем, что проблема с ПО ОР была не решена в полном объеме, участники рынка, которые приобрели и оплатили электроэнергию на РДН, но не имеют своих производственных мощностей, не могут загрузить свои заявки на продажу ВГС в ПО ОР, что технически ограничивает право таких участников на продажу электрической энергии", - подчеркивается в письме.

Также в письме отмечается, что ограничение права отдельных участников продавать электроэнергию привело к ее искусственному дефициту на рынке. Это в свою очередь обусловило рост цен на электроэнергию на внутрисуточном рынке к предельным, которые определил регулятор - НКРЭКУ.

Со своей стороны, директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов сказал в комментарии Экономической правде, что с 3:00 ночи внутрисуточный рынок работает бесперебойно.

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Напоминаем:

В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

В "Укрэнерго" заявили, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут вырасти.

В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видит, как заработает новый рынок с 1 июля.

А в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии в запланированные сроки.

28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, который отсрочит запуск рынка электроэнергии с 1 июля, так как пока не ясно, как он будет функционировать.

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил PSO по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, предполагается, что если тариф на э/э для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифом и рыночной ценой э/э будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению от 5 июня, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей э/э, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта э/э будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленной Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На заседании 12 июня Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 июня, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с не более 60% до не более 90% всего производимого объема.

Цены электроэнергии у поставщиков универсальных услуг для малых небытовых потребителей (с присоединенными установками мощностью до 150 кВт) с 1 июля возрастают на 15-25% в зависимости от региона.

Экономическая правда