Золото подешевело на фоне торгового перемирия США и Китая

Цены на золото начали третий квартал со снижения, вновь опустившись ниже отметки 1400 долларов за тройскую унцию, после того как США и Китай договорились о перемирии в торговой войне, что привело к ослаблению интереса инвесторов к безопасным активам.

Об этом со ссылкой на биржу в Лондоне сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, котировки золота на бирже в Лондоне 1 июля снизились на 1,58% - до 1387,29 долл за унцию. Ранее они опускались на 1,8%, до 1384,08 долл, неся наиболее существенные потери за год.

Золото, считающееся безопасным активом-убежищем, упало в цене после того, как президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу 29 июня в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры.

Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились.

Согласно достигнутым договоренностям, Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка 300 млрд долл в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Кроме того, Трамп сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co.

Китай, тем временем, начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров.

Напряженность в торговых отношениях США и Китая, наряду с перспективами смягчения денежно-кредитной политики мировых центробанков, в последние месяцы поддерживали спрос на безопасные активы.

Напомним:

В мае после продолжительного роста стоимость золота начала снижатьсяна фоне обострения конфликта между Китаем и США. Тогда же аналитики спрогнозировали рост спроса на золото "в ближайшие недели".

20 июня цена золота подскочила до максимума более чем за 5 лет на торгах благодаря ожиданиям смягчения политики Федеральной резервной системой в этом году.

25 июня цены на золото выросли до 1439.21 долл - максимальной отметки с 2013 года, и завершили месяц ростом на 8%.