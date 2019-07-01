В Кабмине признали, что открывать аэропорт Мариуполя опасно

Безопасное авиасообщение с Мариуполем пока невозможно - аэропорт расположен в зоне поражения тяжелой артиллерии и радиоэлектронных средств.

Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Но он отметил, что железнодорожное и автомобильное сообщение с Мариуполем реально усилить.

"Уже на ближайших заседаниях правительства рассмотрим возможности перераспределения дорожных бюджетов в пользу магистрали "Запорожье - Мариуполь", часть которой уже отремонтирована", - написал Гройсман.

В пресс-службе Кабмина заявили, что трасса "Мариуполь - Запорожье" является одним из приоритетных проектов Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" с 2017 года.

"За это время удалось капитально отремонтировать более 50 км трассы. Но, по информации" Укравтодора ", нужно восстановить еще 120 км. Финансовый резерв для проведения всех работ есть - благодаря перераспределению средств с других дорожных проектов, работы по которым уже завершены", - говорится в сообщении.

Напомним:

Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.

К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Экономическая правда