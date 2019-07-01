Huawei развенчала слухи вокруг себя

Ограничения со стороны правительства США и шквал слухов в СМИ не повлияли на работу Huawei, и сейчас компания и все имеющиеся устройства функционируют в обычном режиме.

Об этом Экономической правде рассказал Аллан Чен, директор подразделения Huawei Consumer BG в Украине.

В частности, речь идет о слухах относительно поддержки планшетами Huawei Google Play и Gmail, обновления приложений Google, поддержки Windows, работы с популярными социальными сетями, запуска собственной операционной системы и других.

Слухи вокруг Huawei и функционирования ее продукции

1. Смартфоны и планшеты Huawei больше не поддерживают Google Play и почту Gmail?

Сервисы Google Play, почта Gmail и система безопасности Google Play Protect и в дальнейшем будут функционировать на устройствах компании Huawei - даже после возврата к заводским настройкам.

Компания будет предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание для всей продукции, которая была продана или есть в наличии на складах во всем мире.

2. Пользователи не смогут обновить приложения Google?

Приложения Google можно будет обновить на всех смартфонах и планшетах Huawei.

3. Ноутбуки Huawei не будут поддерживать Windows и связанные с ней сервисы?

Все пользователи ноутбуков Huawei смогут и в дальнейшем использовать Windows и связанные с ней сервисы.

Все компьютеры Huawei, которые сейчас находятся на рынке, будут продолжать получать исправления и обновления безопасности Windows.

4. Пользователи Huawei не смогут загружать и использовать Facebook, Instagram и WhatsApp нормально?

Это сторонние приложения. Они не будут предварительно установлены, однако их можно будет загрузить и использовать без каких-либо проблем на всех устройствах Huawei.

5. Huawei запустит собственную ОС?

Стоит отметить, что Huawei является одним из ключевых глобальных партнеров Android. Компания сделала значительный вклад в развитие Android по всему миру, способствуя построению безопасной экосистемы в пользу потребителей и отрасли в целом.

Также, недавно Huawei заявила, что 17 имеющихся моделей смартфонов получат новую версию Android.

6. Huawei исключили из списков Wi-Fi Alliance и SD Association?

Членство компании Huawei восстановили в этих ассоциациях. Никакого влияния на устройстве Huawei не было, и нет, заявил представитель компании.

Напомним, что по словам Аллана Чена, 2019-й станет годом коммерческого развертывания 5G, что радикально изменит нашу жизнь.

Читайте подробнее в колонке Экономической правды: "Ситуация с Huawei: догадки и факты".

Экономическая правда