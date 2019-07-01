Польский финансист вошел в состав правления ПриватБанка

Польский финансист Марюс Качмарек, который ранее был главным операционным директором польского банка Eurobank S.A., стал членом правления ПриватБанка по операционным вопросам.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что новый операционный директор банка назначен сроком на три года и приступил к исполнению своих обязанностей 1 июля.

"Решение о назначении Марюса Качмарека членом правления ПриватБанка было утверждено Наблюдательным советом банка по результатам открытого конкурса", - заявили в банке.

Кроме работы в Eurobank S.A., Качмарек также возглавлял CompFort Meridian Polska S.A. и был исполнительным директором EY (Ernst & Young) Polska.

Напомним:

В Наблюдательный совет ПриватБанка вошли три новых специалиста с мировым опытом банкинга и финансов.

Новыми независимыми членами наблюдательного совета банка утверждены: международный советник Управления технической помощи Казначейства США, в прошлом эксперт-консультант МВФ Шерон Иски; бывший генеральный директор по операциям Citi (Египет) и член Наблюдательного совета Citi Bank (Украина) Надир Шейх и Эран Кляйн, в прошлом занимавший руководящие должности в Commerzbank (Великобритания), Citibank (Великобритания), WestLB (Япония) и Deutsche Bank (Япония).

Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Павел Ризаненко сообщил, что трое иностранцев, участвовавших в конкурсе на работу в наблюдательном совете ПриватБанка, отказались вступать в должности из-за "неприемлемости требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования", но на самом деле причина может быть другой.

"Не исключено, что настоящая причина отказа занять места в наблюдательном совета Приватбанка - это отнюдь не декларирования, а возвращение в Украину бывшего мажоритарного акционера ПриватБанка господина Коломойского и ряд судебных решений в пользу Коломойского в судах первой инстанции по Приватбанка после смены президента", - предположил Ризаненко.

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