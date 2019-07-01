В Украине могут начать собирать французские локомотивы – СМИ

Запорожский электровозоремонтный завод и Львовский локомотиворемонтный завод рассматриваются как потенциальные площадки, на которых может быть налажена финальная сборка локомотивов французской компании Alstom.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, комментируя очередной раунд переговоров с французской стороной относительно возможных поставок тягового подвижного состава, сообщает ЦТС.

Отмечается, что производство будет налажено в том случае, если с французской компанией будет подписан договор на поставку электровозов для "Укрзализныци".

Ранее также один з топ-менеджеров французской компании говорил, что Alstom рассматривала несколько площадок для окончательной сборки электровозов в Украине. Среди них и ремонтные заводы.

Кроме того, директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики АО УЗ Антон Саболевский, говоря о создании возможного совместного предприятия, отмечал, что оно может быть создано с кем-то из мировых производителей на базе одного из электровозоремонтных заводов или даже одного из локомотивных депо "Укрзализныци".

В частности, Саболевский говорил о Запорожском электровозоремонтном заводе и Львовском локомотиворемонтном.

"Основное оборудование для сборки (локомотивов. - ред.) - это кран, который может поднимать соответствующий вес локомотива. Так вот, у УЗ есть депо, которое оборудовано таким краном. Рассматриваем все возможные варианты", - заявлял он в одном из интервью.

В то же время на Крюковском вагонзаводе, который тоже претендует на то, чтобы локализация производства электровозов была организована на его мощностях, отметили, что УЗ понадобятся значительные инвестиции для организации локализации в Запорожье или Львове.

"УЗ, после того как увидела, что все у нас с локализацией получилось, решила, что они справятся с этим сами - в Запорожье, или Львове. Справятся, если потратят более 25 млн евро инвестиций на развитие (там нужно строить дополнительную площадку и закупать дополнительное оборудование для 40%-й локализации) и найдут квалифицированный персонал", - заявил в недавнем интервью Лиге Владимир Приходько, председатель набсовета ПАО КВСЗ.

Как сообщалось, поставщик электровозов для "Укрзализныци" должен будет выбран на конкурсе. На данный момент основными претендентами являются китайская компания CRRC и французская Alstom.

Напомним:

Французский производитель железнодорожной техники и подвижного состава Alstom намерен поучаствовать в обновлении городского рельсового транспорта в Украине.

Также ранее в Alstom заявляли, что готовы предоставить Украине для тестирования свой локомотив при соответствующей договоренности с "Укрзализныцей".

О том, что в Украине могут появиться французские и китайские электровозы, сообщалось еще в прошлом году, когда "Укрзализныця" подписала меморандум о взаимопонимании с двумя производителями оборудования и железнодорожного подвижного состава — с французской Alstom и китайской CRRC.