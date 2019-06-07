Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам ПАО "КБ "УФС" и ПАО "Прайм-Банк".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"6 июня 2019 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО "Прайм-Банк" были представлены документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении 6 июня 2019 года выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Прайм-Банк", - говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования также отмечают, что 5 июня 2019 года завершены выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "КБ "УФС".

Напоминаем:

Национальный банк в ноябре 2014 года принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ" УФС", а в январе 2015 года - ПАО "Прайм-Банк".

По данным НБУ, среди акционеров "Прайм-банка" была, в частности Волкова Майя Борисовна, по данным СМИ, жена экс-нардепа-регионала Александра Волкова, а также его дочь Александра.

По информации СМИ, владельцем банка "УФС" является Павел Климец, владелец водочной компанией "Олимп" и в прошлом народный депутат Верховной Рады от "Партии регионов".

Сам бизнесмен уверял, что продал банк перед его банкротством.

Экономическая правда