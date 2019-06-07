ЕС создаст систему суперкомпьютеров в восьми городах Европы

Евросоюз начинает создание сети суперкомпьютеров для поддержки европейских программ исследований и промышленного развития, а также разработки и внедрения инновационных технологий в ключевых сферах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

"В рамках Европейской общей высокопроизводительной компьютерной инициативы (the European High-Performance Computing Joint Undertaking - EuroHPC) отобрано восемь мест для размещения суперкомпьютерных центров в различных странах ЕС. Такие центры будут основаны в городах София (Болгария), Острава (Чехия ), Каяани (Финляндия), Болонья (Италия), Биссен (Люксембург), Минхо (Португалия), Марибор (Словения) и Барселона (Испания)", - сказано в сообщении.

Центры помогут в развитии главных инструментов в таких сферах, как персонифицированная медицина, разработка медицинских препаратов и веществ, биоинженерия, прогнозирование погоды и климатические изменения.

Общий бюджет проекта составляет 840 млн евро. Финансирование создания каждого из таких компьютерных центров уже скоро утвердят с правительством каждой из принимающих стран.

"Такие центры дадут нашим исследователям доступ к суперкомпьютеров мирового класса, являющихся стратегическим ресурсом для будущего европейской промышленности. Они будут способны обрабатывать данные в ЕС, а не за его пределами. Это позволит нам развить передовые технологии, вроде "интернета вещей" , искусственного интеллекта, роботизации и анализа данных", - заявил вице-президент Еврокомиссии Андрюс Ансип.

Высокопроизводительные компьютерные способности – важный фактор для обеспечения экономического роста и создания новых рабочих мест, отмечают в ЕК. В то же время они предоставляют возможность стратегической автономии и инноваций в различных сферах.

Эти системы могут предсказывать погоду на локальном и региональном уровнях; прогнозировать мощность и путь штормов и наводнений; задействовать механизм раннего предупреждения о стихии.

Они позволят разрабатывать новые медицинские препараты, проводить моделирование их взаимодействия с человеческим организмом на молекулярном уровне. Эти способности могут использоваться в авиации и автомобильной промышленности для разработки и тестирования отдельных сложных элементов самолетов или автомобилей.

Способность обрабатывать большие массивы данных слишком важна для развития искусственного интеллекта, укрепления кибернетической безопасности и европейской системы электронных денег (блокчейн), говорят в Брюсселе.

Как предполагается, в систему войдут 8 суперкомпьютеров: 3 машины класса exascale, способных выполнять более 150 миллионов миллиардов вычислений в секунду (они войдут в пятерку самых мощных компьютеров планеты), а также еще 5 глобальных вычислительных топ-машин класса petascale, способных выполнять 4 миллиона миллиардов операций в секунду.

Система суперкомпьютеров должна начать функционирование уже во второй половине 2020 года. Долгосрочная бюджетная перспектива Евросоюза предполагает потратить на эти цели 2,7 млрд евро в период 2021-2027 годов.

Европейская правда