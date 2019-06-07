Новости 7 июня: должок Коломойского, арест российских самолетов, газоносный участок в Черном море

О должке Коломойского. Подтвержденный аудитом долг связанных с Игорем Коломойским лиц и компаний перед Приватбанком составляет 212 миллиардов гривень.

Об активах Коломойского в США. Приватбанк раскрыл активы бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых банк обвиняет в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.

Об аресте самолетов российской компании. Суд арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр".

О золотовалютных резервах. Международные резервы Украины составляют 19,4 млрд долларов, уменьшившись в мае на 5,5% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

О газоносном участке в Черном море. Право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией.

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