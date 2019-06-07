Украина имеет больше всего работающих буровых станков в Европе

Украина впервые включена во всемирно известный индекс работающих буровых станков Baker Hughes GE Rig Count.

Об этом Экономической правде сообщает Ассоциация газодобывающих компаний.

Согласно отчету, наша страна занимает лидирующую позицию в Европе по количеству задействованных в бурении станков.

По состоянию на май, в Европе работало 186 буровых станков (44 - морские платформы), из них почти половина - 84 - бурили в Украине. Например, за Украиной в рейтинге следуют Турция (20 работающих станков) и Великобритания (16).

В прошлом году Украина добыла 21 млрд куб. м газа, 90% объемов бурения пришлось на восточный нефтегазоносный регион, где подавляющее большинство запасов газа сосредоточено на глубине более 3 км, достигая 6 км и более.

Индекс Rig Count проводится ведущей американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes с 1944 года. В мире он считается значимым показателем активности нефтегазодобывающей промышленности и главным барометром потребления и спроса углеводородов. Статистические данные индекса публикуются в ведущих экономических изданиях и включены во многие отраслевых отчетов.

В ассоциации отметили, что за последние три года Украина провела важные реформы в отечественном газодобычи, что отразилось в улучшении регуляторного поля и модернизации профильного законодательства.

"Эти изменения уже замечают не только украинские, но и иностранные инвесторы - наша страна становится все более привлекательной в их глазах. Включение Украины в индекс BHGE Rig Count является чрезвычайно важным, ведь показывает оживление на отечественном рынке и служит хорошим индикатором для прихода в Украину ведущих газодобывающих и сервисных компаний", - отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах.

Напомним, что в 2018 году впервые за годы независимости Укргаздобыча законтрактовало десятки современных буровых станков, в том числе компания получила первый немецкий станок Bentec.

Читайте больше в колонке ЭП: "Результаты 2018-го в газовом зачете".

Экономическая правда