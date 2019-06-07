"Укрзализныця" планирует запустить контейнерный поезд Киев-Лейпциг

В ближайшие месяцы "Укрзализныця" может организовать несколько новых контейнерных поездов, в том числе регулярный контейнерный поезд Киев-Лейпциг.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Предварительные договоренности об организации нескольких новых международных контейнерных поездов "Укрзализныця" достигла во время переговоров в ходе выставки "Transport Logistic 2019" в г.Мюнхен (Германия).

"Сейчас ведем переговоры с компанией IPC Business UG, которая выразила готовность в течение ближайших месяцев организовать совместно с нами регулярный контейнерный поезд Киев-Лейпциг", - рассказал председатель правления "Укрзализныци"Евгений Кравцов.

Он добавил, что большой интерес к "Укрзализныце"есть и со стороны китайских грузовладельцев и перевозчиков.

"Был рассмотрен ряд проектов по увеличению перевозок из Китая как в Украине, так и транзитом по Украине в страны ЕС.

В частности, китайская ассоциация CCTA и Chengdu International Railway Service Co., Ltd подтвердили готовность организовать поезд из Китая в Польшу с возвращением по маршруту ТМТМ уже в июле этого года", - рассказал Кравцов.

Также делегация "Укрзализныци"провела встречи с представителями компаний DB Cargo (Германия), Rail Cargo (Австрия), COSCO Shipping (Китай), LTE (Австрия), CAG Logistic (Турция), Литовских и Азербайджанских железных дорог.

"Во время встреч обсуждались совместные проекты по созданию комплексных продуктов по организации контейнерных поездов из Украины в основныетерминалы Европы, создание регулярных фидерных линий Черным морем для стыковки уже имеющихся регулярных контейнерных поездов в порты Украины с аналогичными сервисами в Грузии и Азербайджане с последующим выходом на страны средней Азии и Китай ", - рассказал Кравцов.

Напомним:

Украина, Беларусь и Литва запустят новый контейнерный поезд Containerships train.

В начале апреля "Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд со станции "Нижнеднепровск-Узел" до станции Славкув (Польша).

Этот поезд стал 19-м контейнерным поездом, курсирующим на постоянной основе по территории Украины (из них восемь - транзитные).

Экономическая правда