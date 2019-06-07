Сытник заявляет, что КС лишил НАБУ эффективного инструмента

Решение Конституционного Суда, которое лишило Национальное антикоррупционное бюро Украины права через суд аннулировать незаконные сделки, защищает организаторов коррупционных схем.

Об этом заявляет НАБУ, добавляя: оно фактически узаконивает хищение средств государственных предприятий через закупки товаров, работ и услуг по завышенным ценам.

Директор бюро Артем Сытник заявил, что КС "продолжает системно наступать" на положения закона о НАБУ – вслед за отменой закона о незаконном обогащении.

"Последствия позавчерашнего решения суда могут быть фатальными для эффективной работы антикоррупционных органов. Потому что мы теряем инструмент, который дает возможность быстро реагировать на устранение коррупционных схем и ликвидировать последствия коррупционных преступлений", – сказал он.

По словам Сытника, мотивация решения суда юридически не выдерживает критики.

НАБУ подчеркивает, что право подавать иски о признании сделок недействительными бюро имело по закону от начала основания – и оно стало эффективным инструментом прекращения действия коррупционных схем на государственных предприятиях.

За 4 года работы суды удовлетворили 35 исков Национального бюро, аннулировав 97 сделок. Соответствующие решения вступили в законную силу, что создало почву для возвращения государству более 6 млрд грн.

Сторонами этих сделок были: ПАО "Укрнафта", ООО "Котлас", ОАО "Азот", ОАО "Черкассыоблэнерго", ОАО "Запорожьеоблэнерго", ПАО "Запорожский завод ферросплавов", ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь", ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат", ЗАО "ХК "Энергосети", Акционерное общество "Харьковоблэнерго", Коммунальное предприятие "Харьковводоканал", ООО "Трансфербутик".

Также сторонами по делам были: ПАО "Укрзализныця", Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", ООО "Вог Аэро Джет" (переименовано в ООО "Воленс Трейд"), ГП "Управление промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины", ЧАО "Коростенский завод железобетонных шпал", ГП "Администрация морских портов", ООО "Техморгидрострой", ГП "Угольная компания "Краснолиманская", ООО "Дантрейд ЛТД", ООО "Торговый дом-Ресурс".

Во всех этих случаях НАБУ в суде доказало, что соответствующие договоры, заключенные госкомпаниями, им навредили: привели к нанесению ущерба или недополучения доходов.

Из-за решения КС "львиная доля этих кабальных соглашений может быть вновь восстановлена в судебном порядке", заявляет НАБУ.

Кроме того, решения судов о незаконности сделок и их аннулирование являются элементами доказательной базы по уголовным производствах по коррупции в госпредприятиях – и из-за решения КС эти доказательства могут признать недопустимыми в уголовном процессе.

"По своим последствиям решение КС может оказаться фатальным для всей антикоррупционной реформы страны. Оно существенно усиливает позиции организаторов коррупционных схем и фактически лишает государственные предприятия возможности вернуть украденные у них ресурсы", – заявляет НАБУ.

Напомним:

5 июня КС по жалобе "Запорожского завода ферросплавов" признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона о НАБУ. Истец считал неконституционным полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции.

Ранее Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Из-за этого, по данным НАБУ, миллионные благосостояния, полученные из сомнительных источников, больше не считаются уголовным преступлением, а антикоррупционные органы закрыли 27 уголовных производств и 38 – в части ст.368-2 УКУ. Общая сумма состояний, законность которых исследовали детективы НАБУ по этим делам, составила более 500 млн грн.

Украинская правда