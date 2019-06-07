Google предупреждает о рисках нацбезопасности США от запрета Huawei

Корпорация Google предупреждает о рисках национальной безопасности США в случае продолжения ужесточения ограничительных мер против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.

Об этом сообщает газета Financial Times.

"Google предупредил администрацию Трампаорискахпоставить под угрозу национальную безопасность СШАв случае продолжения экспортных ограничений Huawei, так как технологическая группа стремится продолжать вести бизнес с китайской компанией, занесенной в черный список", - говорится в сообщении.

По информации трех источников, высокопоставленные руководители Google подталкивают американских чиновников освободить его от запрета на экспорт Huawei без лицензии, одобренной Вашингтоном.

Напомним, администрация Трампа объявила о запрете после срыва торговых переговоров между США и Китаем. Это вызвало протесты со стороны некоторых крупнейших технологических компаний США, которые опасаются, что могут пострадать в результате этих действий.

Google, в частности, обеспокоен тем, что ему не разрешат обновлять операционную систему Android на смартфонах Huawei. Это, по его утверждению, побудит китайскую компанию разработать собственную версию программного обеспечения.

Google утверждает, что модифицированная Huawei версия Android будет более подвержена взлому.

В течение многих лет Вашингтон был обеспокоен тем, что продаваемое Huawei телекоммуникационное оборудование может быть использовано Пекином для взлома.

В прошлом месяце администрация Трампа объявила новый комплекс мер, нацеленных на китайскую компанию. Они включают в себя предоставление министерству торговли возможности запретить Huawei продавать оборудование 5G в США, а также полный запрет на американские компании, продающие свою продукцию китайской группе.

После того, как запрет был введен, Google приостановил бизнес с Huawei.

Напомним:

США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".

Экономическая правда