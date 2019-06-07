Германия усиливает борьбу с нелегальным трудоустройством

Депутаты Бундестага Германии приняли законопроект об усилении мер по противодействию нелегальному трудоустройству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Внесенный министром финансов Олафом Шольцом законопроект поддержали во время голосования в четверг, 6 июня, консерваторы из ХДС/ХСС, социал-демократы, а также правые популисты из "Альтернативы для Германии".

Принятый нормативный акт предусматривает увеличение финансирования специального отдела таможенной службы Германии - финансового контроля и противодействия нелегальному трудоустройству, отвечающий за борьбу с нелегальным практиками на рынке труда.

Предполагается, в частности, расширение штата сотрудников отдела к 2026 году с нынешних 7,6 тысячи до 10 тысяч и увеличение полномочий самого отдела.

Одно из важных нововведений - законопроект обязывает работодателей предоставлять работникам достойные условия проживания. Отныне этот пункт будет входить в так называемый минимума для трудоустройства, которого должен придерживаться работодатель.

Если сейчас служба имеет право проверить уплату налогов и отчислений в социальные фонды работодателем, а также проверку условий труда работников, то теперь чиновники будут осматривать еще и условия проживания рабочих.

Европейская правда