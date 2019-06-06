Золото подорожало до максимума с февраля

Золото подорожало до максимума с конца февраля на фоне растущих ожиданий снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США в текущем году.

Об этом со ссылкой на MarketWatch сообщает Интерфакс-Украина.

Так, котировки августовских контрактов на Comex выросли на 0,52%, до 1340,5 долл за унцию, максимального показателя с 20 февраля.

По итогам торгов в среду, 5 июня, котировки выросли до 1333,6 долл за унцию.

Фьючерсы на драгоценный металл росли по итогам шести последних торговых сессий - это самый длительный период роста после 11-дневного ралли, завершившегося 5 января 2018 года.

Серебро с поставкой в июле подорожало на 0,8% - до 14,92 долл за унцию.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал на этой неделе, что регулятор внимательно оценивает экономические последствия усиливающихся споров США с их крупнейшими торговыми партнерами и готов действовать, чтобы поддержать экономику.

"Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и, как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического подъема при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - сказал Пауэлл.

Перспектива снижения стоимости заимствований оказала поддержку рынку облигаций: доходность 10-летних US Treasuries в четверг снизилась на 1,53%.

Трейдеры ждут данных о росте числа рабочих мест в экономике США, которые будут опубликованы в пятницу.

Напомним, в середине мая после продолжительного роста стоимость золота начала снижаться на фоне обострения конфликта между Китаем и США.

Также напомним, основатель инвестиционного банка Galaxy Digital Майк Новограц спрогнозировал, что в ближайшие 20 лет Bitcoin подорожает в 100 раз, капитализация криптовалюты превысит 7,5 триллиона долларов, она обгонит золото по этому показателю.

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