КС признал неконституционными нормы платы за земельные участки в ОРДЛО

Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения закона о плате за земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории.

Соответствующее решение было принято 5 июня, сообщается на сайте суда.

"МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ УКРАИНА" не смогло защитить свое право собственности в судебном порядке и подало конституционную жалобу о соответствии Конституции положений абзацев 24, 25 и 26 раздела I Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений и устранения противоречий, возникших при принятии Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об улучшении инвестиционного климата в Украине" от 23 марта 2017 № 1989-VIII (далее - Закон № 1989).

Несоответствующими Основному закону признано положения первого предложения абзаца 26 раздела I Закона № 1989, согласно которым "начисленные и уплаченные за период проведения антитеррористической операции суммы платы за землю в соответствии со статьями 269-289 настоящего Кодекса за земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории и / или территории населенных пунктов на линии соприкосновения, и / или территории проведения антитеррористической операции, не подлежащие возврату на текущий счет плательщика налога, не направляются на погашение денежного обязательства (налогового долга) по другим налогам, сборам, не возвращаются в наличной форме по чеку в случае отсутствия у налогоплательщика счета в банке".

В Решении Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что внесение абзацем 26 раздела I Закона № 1989 изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены права на возвращение налогоплательщикам сумм платы за землю, начисленных и уплаченных за период с 14 апреля 2014 по 31 декабря года, в котором завершено проведение антитеррористической операции, было обусловлено необходимостью достижения общественно значимой цели, однако законодатель действовал непоследовательно и не сдержал баланс между публичными и частными интересами, а избранный им способ (введения таких изменений) не является пропорциональным целям, которые были поставлены.

Учитывая указанное, как указано в Решении суда, положения первого предложения абзаца 26 раздела I Закона № 1989 противоречат конституционному принципу верховенства права.

В решении суда отмечается, что законодатель положениями первого предложения абзаца двадцать шестого раздела I Закона № 1989 сделал невозможным не только реализацию приобретенного компанией права требования имущественного характера по возврату уплаченных ею сумм платы за землю, но и возвращение другим налогоплательщикам начисленных и уплаченных сумм платы за землю за период с 14 апреля 2014 по 31 декабря года, в котором завершено проведение антитеррористической операции, несмотря на продление действия ранее введенной нормы Налогового кодекса Украины об освобождении от обязанности по уплате таких сумм платы за землю.

Конституционный Суд Украины обращает внимание на то, что такая практика негативно сказывается на экономической свободе и развитии предпринимательской деятельности в Украине, а также на инвестиционном климате в стране.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.

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