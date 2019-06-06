Украина импортировала на 14% больше шоколада, больше всего - из Польши

Предложение импортного шоколада в Украине растет, а общий объем импорта в январе-апреле вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования UFEB.

Так, рост импорта в апреле составил почти 10%.

"Страны ЕС стабильно является крупнейшими поставщиками шоколадных изделий в Украину. Больше всего покупали шоколадные батончики, шоколад с цельными лесными орехами и молочный шоколад с начинкой"- отмечают в UFEB.

Основными поставщиками в январе-апреле были: Польша - 13,9 млн долл, Нидерланды - 6,7 млн долл и Германия - 5,7 млн долл.

Что касается экспорта шоколадных изделий,в январе-апреле 2019 поставки находятся в пределах 4,5 тыс. т, тем самым демонстрируя стабильность.

"Разница четырех месяцев в пределах сотни тонн. Исследуя экспорт шоколадных изделий в апреле стоит отметить рост объема на 400 тонн против 2018 года"- отметили в UFEB.

Основными покупателями отечественных шоколадных изделий в апреле были: Молдова, Беларусь, Казахстан, Грузия, Румыния и Азербайджан.

Также эксперты назвали отечественные изделия, которые пользуются наибольшим спросом за рубежом.

Так, в Молдове наиболее востребованишоколадные конфеты с содержанием алкоголя и конфеты,глазированные шоколадом.

В Беларусь поставлялся отечественный молочный и черный шоколад, а также шоколадные конфеты с начинкой.

Казахстан покупал карамель с какао-начинкой, молочно-шоколадные батончики и черный шоколад.

Шоколад плиточный, подсолнечная халва с какао экспортировалась в Грузию.

В 2018 году в мировом списке экспортеров Украина занимала 27 место, и 43 место - в списке импортеров.

Основными потребителями шоколадных изделий в мире являются США и страны Европы (Германия, Франция и Великобритания).

Напомним:

Как сообщалось, в Украине стали производить больше шоколада и меньше хлеба.

Спрос на шоколадные изделия имеет стабильную растущую динамику. Такая ситуация не только поддерживает импортные поставки, но и уменьшает остатки уже готовой продукции.

Ранее эксперты назвали Топ-экспортеров кондитерских изделий Украины.

Экономическая правда