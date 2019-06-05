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Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию банка "Киев"

Среда, 5 июня 2019, 20:32

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год ликвидации ПАО "АКБ "Киев" до 24 июня 2020 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 3 июня 2019 года №1406 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "АКБ "Киев" сроком на один год с 25 июня 2019 до 24 июня 2020 включительно ", - говорится в сообщении.

Решение о ликвидации этого банка Национальный банк Украины принял в июне 2015 года.

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