В мае украинцы зарегистрировали почти 24 тысячи б/у авто

В мае 2019 года первичный рынок легковых автомобилей пополнили 30,9 тысячи машин, при этом почти 24 тысячи из них – это автомобили, уже бывшие в эксплуатации.

Об этом сообщает Укравтопром.

В целом первичный рынок этого вида транспорта в Украине относительно мая 2018 года вырос более чем в два раза.

Самым популярным брендом в импортном секонд-хенде в прошлом месяце был Volkswagen, автомобили которого охватили 16% первичных регистраций легковых авто с пробегом. 3912 машины этой марки получили номера в мае.

На втором месте - Skoda, за месяц 2122 б/ушных автомобилей этой марки получили украинскую прописку.

Автомобили марки Renault заняли третью строчку - 2063 машины.

На четвертом месте – Opel, который выбрали 1889 украинцев.

Замыкает майскую пятерку - Ford, 1730 автомобилей этой марки были зарегистрированы в Украине.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 230,9 тыс. бывших в эксплуатации легковых автомобилей, что на 601% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, с января по май 2019 года в Украине было зарегистрировано 32,2 тыс. новых легковых авто или в 7 раз меньше чем подержанных машин, ввезенных из-за границы.

Напомним, что по состоянию на февраль от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в бюджет поступилоболее 5 миллиардов гривень.

Как сообщалось, украинцы вдвое чаще стали покупать б/у автомобили.

Экономическая правда