"Укрзализныця" прогнозирует очередной рост тарифов на грузоперевозки

Тариф на грузовые перевозки "Укрзализныцей" недооценен в 2-3,5 раза и будет расти.

О этом сообщил директор по развитию УЗ Андрей Рязанцев на аграрном форуме в рамках выставки "Агро-2019", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Базовый тариф недооценен примерно в 2-3,5 раза. Это то, что касается перспективы тарифов. Кроме того, тариф каждый год должен индексироваться, но это нельзя называть повышением тарифа. Сложив эти два фактора, мы можем получить тариф, достаточный для восстановления и функционирования железной дороги", – отметил Рязанцев.

В то же время он отметил, что прийти к консенсусу с бизнесом будет сложно.

По его словам, тариф будет увеличиваться более умерено при софинансировании убыточных направлений деятельности УЗ из бюджетов разных уровней.

"На сегодня на грузовых перевозках сверху "сидят" еще все пассажирские перевозки и инфраструктура (в частности, финансирование малодеятельных станций – ред.). Это в общем 20 млрд грн. Сегодня их платит УЗ, собирая с грузовых перевозок", - отметил Рязанцев.

В УЗ считают, добавил он, что это должно софинансироваться из государственного и местных бюджетов.

"И если оно (софинансирование – ред.) будет, мы существенно сможем облегчить жизнь грузопроизводителям в плане тарифа. Этот вопрос должен решить Кабмин, в законодательстве это четко прописано", – сказал директор по развитию УЗ.

"Укрзализныця" планирует в 2019 году перевезти 331 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше плана на 2018 год. В итоге доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 83,991 млрд грн, что больше плана-2018 на 12 млрд грн (16,7%).

Как сообщалось, Кабмин в марте согласовал автоматическую индексацию тарифов на перевозку грузов и связанные с ними услуги с 1 мая на 2,5%, с 1 августа - на 5%, с 1 ноября – на 7,5%.

В марте УЗ повысила тарифы на грузоперевозки на 14,2%.

Экономическая правда