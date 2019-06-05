Кабмин утвердил порядок проведения аукционов для заключения двусторонних договоров на рынке э/э
Кабинет министров принял постановление об электронных аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам государственными энергокомпаниями, в том числе и для выполнения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э населению.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня.
По его словам, документ одобрен и будет доработан в течение одного дня.
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик пояснил, что организация аукционов важна для реализации механизма PSO, гарантирующего неизменность цен на э/э для населения.
В частности, документ регулирует правила работы трех госпроизводителей э/э: НАЭК "Энергоатом", ПАО "Укргидроэнерго" и ПАО "Центрэнерго".
В то же время к аукционам могут на добровольной основе присоединиться другие участники рынка.
По словам Насалика, площадкой, на которой будут проходить аукционы временно, на период до трех месяцев, будет избрана Украинская энергетическая биржа.
В свою очередь премьер-министр отметил, что команда ProZorro в короткие сроки разработает дополнительную площадку для проведения таких аукционов, и тогда торги будут проводиться там.
ПСО (Public Service Obligation) - это специальные обязательства по продаже газа для нужд населения по льготной цене, которые возлагаются правительством на "Нафтогаз Украины".
Напомним:
В исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".
Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.
Филиал ГП "Энергорынок" - "Оператор рынка" - с 15 января начнет тестовые операции по купле-продаже электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.
В "Укрэнерго" также заявили, что цены на электроэнергию могут вырасти после запуска нового рынка.
Экономическая правда
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