Wizz Air раскрыла структуру расходов

Лоукостер Wizz Air раскрыл структуру своих расходов по итогам 2019 финансового года, который завершился 31 марта 2019 года.

Об этом сообщает avianews.com.

За отчетные 12 месяцев лоукостер потратил 2,19 млрд евро. Больше всего затраты выросли на покупку топлива и выплату зарплат персоналу — на 39,2% и 34,6% соответственно.

Наибольшие расходы связаны с закупкой топлива, которая обошлась Wizz Air в 667,9 млн евро (33,1% всех затрат).

Значительный рост расходов на топливо в авиакомпании объяснили увеличением цены на керосин и ростом провозных емкостей.

27,3% всех расходов бюджетника или 550,3 млн евро пошли на оплату услуг аэропортов, хэндлинговых компаний и аэронавигации.

Третье место по объему расходов занимает оплата лизинга самолетов — 326 млн евро (16,1% всех затрат).

На выплату зарплат персоналу Wizz Air в 2019 финансовом году потратил 198,6 млн евро — 9,8% от всех затрат.

Техобслуживание и покупка запчастей обошлись лоукостеру в 115,1 млн евро (5,7%).

В качестве амортизации основных фондов Wizz Air включил в структуру расходов 92,7 млн евро (4,6%).

Затраты на дистрибуцию и маркетинг стоили авиакомпании 37,8 млн евро (1,9%), другие расходы, в числе которых офисные накладные расходы, страховые платежи, выплаты компенсаций пассажирам, составили 30,9 млн евро (1,5%).

Напоминаем:

По итогам 2019 финансового года общий доход Wizz Air составил 2,319 млрд евро.

59% доходов лоу-кост получил от продажи билетов, 41% — от реализации дополнительных услуг.

Чистая прибыль составила 291,6 млн евро, уровень рентабельности — 12,5%.