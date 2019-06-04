Аудит в Минобороны выявил неэффективное распоряжение бюджетными средствами

Аудитом Счетной палаты за 2018 год установлены факты неэффективного использования Министерством обороны бюджетных средств на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих ВСУ на общую сумму свыше 600 миллионов гривень.

Об этом говорится в разъяснении Счетной палаты.

Среди других неэффективных распорядителей бюджетных средств, кроме Минобороны, в Счетной палате назвали: Минздрав, Генпрокуратуру, Мининфраструктуры и Госслужбу по делам ветеранов войны и участников АТО.

В разъяснении "Счетная палата без оценочных суждений и только языком цифр объясняет, по какому принципу и почему именно эти 5 учреждений по итогам 2018 неэффективно управляли бюджетными средствами и их использовали".

"Из-за принятия руководством Минобороны непоследовательных и несистемных решений по использованию бюджетных ассигнований средства распылялись между объектами собственного строительства (реконструкции), что приводило к росту стоимости незавершенного жилищного строительства. Подрядными организациями при бездействии должностных лиц Минобороны допускались случаи завышения стоимости выполненных работ. Средства направлялись на оплату полученного жилья по недостоверным актам приема-передачи жилья", - сообщают в Счетной палате.

Как отмечается в документе, всего аудитом в Минобороны идентифицировано неэффективного использования свыше 600 млн грн бюджетных средств, что составило 50% от использованных в 2016-2017 годах ассигнований. В частности, 348,7 млн грн потрачено на оплату квартир, которые на бумаге были готовы к заселению, а по факту не были готовы для проживания; 165,4 млн грн было направлено в незавершенное жилищное строительство; 78,4 млн грн использовано на оплату квартир, потребности в которых не существовало; 8,9 млн грн – оплата "готовых для заселения квартир, которые не получены; 6,4 млн грн выплачены как компенсация за неполученное жилье военнослужащим Главного управления разведки, которые предусмотрены отдельной сметой; 1,5 млн грн – оплата инфляционных и судебных расходов.

"Процент неэффективного управления и использования средств в общей сумме проверенных средств распорядителя бюджетных средств (Минобороны - ред.) – 42%", - резюмировали в Счетной палате.

Напомним, Счетная палата за прошлый год выявила нарушений при использовании бюджетных средств на сумму около 17 млрд грн.