В столице украинской черешни ожидают урожай вдвое меньше прошлогоднего

В Мелитопольском районе урожай черешни ожидают в два раза меньше, чем в прошлом году.

Об этом рассказал директор ГУ "Мелитопольская опытная станция садоводства имени Н.Ф. Сидоренко ИС НААН" Владимир Сенин, передает Укринформ.

"Ранняя группа черешни подмерзла сильно. В апреле температура опускалась до -4 градусов, что также ударило по поздним сортам. Кроме того, есть "пустые" деревья, хотя для черешни сезонность не свойственна", - отметил Сенин.

По его словам, из-за дождей сильно пострадал и такой сорт, как "Валерий Чкалов". Только в мае выпало 1,5 месячной нормы осадков. В результате обильных дождей ягоду "атаковала тля и плодовая гниль.

Вместе с тем, есть и положительные моменты.

"Черешня уже напиталась влагой. Проблем с размером самой ягоды нет. В этом плане черешня лучше, чем в прошлом году", - отметил Сенин.

Собирать урожай ранних сортов мелитопольской черешни до конца июня, поздние сорта начнут созревать дней через десять.

По словам руководителя Мелитопольской опытной станции садоводства, традиционно хороший урожай дает красно-желтая ягода - "Францис". Однако, в этом году ее будет мало — вымерзла. А вот "Мелитопольской черной" на рынках должно быть много.

На опте (в самом Мелитополе) черешню продают по 20-25 гривеньь за килограмм. В Запорожье на Крытом рынке, мелитопольскую ягоду можно купить от 28 до 70 грн/кг. Урожай, собранный на запорожских дачах, стоит дешевле - 23 грн/кг.

Мелитополь считают столицей украинской черешни. Четвертая часть урожая страны выращивается именно здесь.

Напомним, урожай яблок в Украине может повторить прошлогодний рекорд.