Под Киевом горела птицефабрика "Ясенсвит"
Вторник, 4 июня 2019, 15:32
В Василькове на Киевщине ликвидировали масштабный пожар на птицефабрике "Ясенсвит".
Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киевской области.
По оперативным данным, площадь пожара цеха в городе Васильков на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 000 м. кв (1,5 га).
К тушению пожара привлекли 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
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