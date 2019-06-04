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Под Киевом горела птицефабрика "Ясенсвит"

Вторник, 4 июня 2019, 15:32
 

В Василькове на Киевщине ликвидировали масштабный пожар на птицефабрике "Ясенсвит".

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киевской области.

По оперативным данным, площадь пожара цеха в городе Васильков на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 000 м. кв (1,5 га).

 

К тушению пожара привлекли 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

 
Украинская правда

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компании птицеводство

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