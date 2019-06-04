В Украине будут развивать отрасли электромобилей и электроавтобусов - подписан меморандум

После нескольких недель работы на проектом по взаимовыгодному сотрудничеству с ЕС относительно общего развития производства электрического транспорта подписан меморандум, который будет способствовать развитию этой отрасли в Украине.

Об этом сообщает компания Skywell Ukraine в Facebook.

"Сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве между ГС "Украинская Ассоциация участников рынка Электромобилей", ОО "Агентство энергетических реформ Украины" и AVERE Украины, украинское сообщество Европейской электромобильных Ассоциации", - отмечается в сообщении.

Цель меморандума - содействие развитию отрасли электромобилей и электроавтобусов в Украине, создание условий для развития производства электрического транспорта и инфраструктуры для него.

"Для выполнения цели меморандума мы активно заручаемся поддержкой Европейского сообщества, которая уже заинтересовано возможностями приобретения и использования электротранспорта - электробусов и электрических малотоннажных грузовиков украинского производства", - отметили эксперты.

Ранее Skywell сообщала, что запустит в Украине производство своих электрических автобусов.

Экономическая правда