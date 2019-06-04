ГТС будет эксплуатировать единый оператор вместо пяти — Укртрансгаз

С начала июня функции технической эксплуатации украинской газотранспортной системы (ГТС), которые до сих пор выполняли пять отдельных филиалов АО "Укртрансгаз", будет осуществлять один - "Оператор ГТС Украины".

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".

"С 1 июня начался очередной этап проекта по анбандлингу ГТС Украины. В филиале "Оператор ГТС Украины", как единственном подразделении, соединяются функции технической эксплуатации ГТС, которые раньше выполняли пять отдельных филиалов АО "Укртрансгаз". Таким образом, создан прообраз будущего независимого Оператора ГТС Украины, в который переведены более 12 тысяч сотрудников, непосредственно задействованных в процессе транспортировки газа", - говорится в сообщении.

Одним из ключевых изменений в управлении ГТС стало упрощение управленческой структуры, что увеличивает ответственность руководителей на местах и ускоряет процессы принятия решений. Существенно реорганизуются бизнес-процессы предприятия для повышения эффективности его работы и приведения в соответствие международными практиками управления.

Задача этого этапа анбандлинга – отработать формат работы будущего независимого Оператора как единой структуры, протестировать имеющиеся управленческие и технологические процессы и устранить возможные разногласия.

"Мы максимально приблизились к нашей цели – создание независимого Оператора ГТС Украины. С 1 июня все подразделения, задействованные в процессе транспортировки газа, будут объединены "под одной крышей". Мы тщательно к этому готовились – создали принципиально новую, упрощенную и гибкую оргструктуру, внедряем лучшие международные стандарты работы, собрали высокопрофессиональную команду и получили поддержку ведущих европейских экспертов. Уверен, что вскоре это даст нам возможность войти в семью европейских операторов ГТС",– прокомментировал новый этап анбандлинга генеральный директор филиала "Оператор ГТС Украины" Павел Станчак.

С 1 июля 2019 года начнется следующий этап анбандлинга, который продлится до конца текущего года. Он предусматривает переход функции технической эксплуатации украинской газотранспортной системой ООО "Оператор ГТС Украины" ("ОГТСУ"), отдельному юридическому лицу, стопроцентным учредителем которой является АО "Укртрансгаз". В ООО будут переведены все сотрудники, которые обеспечивают транспортировку природного газа. Взаимодействие между АО "Укртрансгаз" и ООО "ОГТСУ" будет происходить на основе заключенного Договора о техническом обслуживании".

Таким образом, во втором полугодии 2019 года Оператор ГТС Украины будет функционировать уже как отдельное юридическое лицо в рамках Группы Нафтогаз. С 1 января 2020 года, после окончания транзитного договора с Газпромом, планируется полностью вывести ООО "ОГТСУ" из Группы Нафтогаз – что станет последним шагом отделения функции транспортировки природного газа.

Напомним, правительство одобрило модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", которая базируется на принципе собственности (OU).