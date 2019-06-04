Назначен генеральный директор объединенной компании CFG/"Мрия"

Генеральным директором объединенного бизнеса CFG/"Мрия" назначен Георг фон Нолкен, ранее занимавший должность операционного директора компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что 40-летний Георг фон Нолкен имеет 17-летний опыт управления крупными сельскохозяйственными компаниями в Центральной и Восточной Европе.

Он специализируется на агрономии, сельскохозяйственной экономике, приобретении, реструктуризации и управлении сельхозпредприятиями.

Напомним, в августе 2018 года "Мрия Агрохолдинг" успешно завершил реструктуризацию своего долга.

Уже в ноябре компания заключила соглашение с международным инвестором SALIC UK о продаже своих активов.

Как тогда сообщалось, Саудовская компания Saudi Agricultural and Livestock Investment купила украинский агрохолдинг "Мрия"за 242 миллионов долларов.

Сегодня "Мрия" продолжает операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией своего нового инвестора – Continental Farmers Group (CFG).

Земельный банк в обработке объединенной компании CFG/"Мрия" составляет 195 тыс. га в Западной Украине.

Экономическая правда