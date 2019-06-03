"Борисполь" обслужил рекордное количество пассажиров, но боится снижения динамики

Международный аэропорт "Борисполь" 2 июня 2019 года обслужил рекордное количество пассажиров – почти 52 тысячи, однако опасается снижения динамики из-за новой дивидендной политики, что предполагает отчисления дивидендов до 90%.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно статистике аэропорта, 2 июня "Борисполь" обслужил 51,853 тыс. пассажиров и 352 рейса, что к настоящему времени является рекордом для предприятия.



"Рост пассажиропотока - несомненный результат правильно выбранной стратегии развития аэропорта, но одновременно и вызов о дальнейшей его инфраструктурной развития", - подчеркнул генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин.

В "Борисполе" надеются, что норма об изъятии 90% дивидендов в пользу государства будет пересмотрена. Потому что не имея средств на развитие, аэропорт будет "не просто стоять на месте, но и стремительно откатываться назад", отметил Рябикин.

Как сообщалось, ранее руководство аэропорта "Борисполь" заявило о вероятности свернуть инвестпланы из-за повышения налоговой нагрузки с 40% до 90%.

В то же время в Администрации морских портов ранее заявили, что намерена продолжить финансирование начатых инвестпроектов даже в условиях увеличения отчисления дивидендов до 90%.

Экономическая правда