Huawei опровергла информацию о сокращении производства смартфонов

В компании Huawei официально заявили, что информация о сокращении производство смартфонов в связи с внесением компании в черный список Министерства торговли США не соответствует действительности.

Об этом заявили в Huawei.

"В СМИ появляются сообщения о том, что Huawei сокращает производство смартфонов в связи с внесением компании в черный список Министерства торговли США. Действительно ли это так? Huawei опровергает эти слухи", - отмечается в сообщении.

В Huawei добавили, что масштабы ее глобальной производственной деятельности остаются неизменными для всех подразделений компании.

В то же время в компании отметили, что остановились производство только нескольких линий из-за уменьшения спроса.

Напомним, 3 июня в СМИ появилась информация о том, что тайваньский производитель электроники Foxconn приостановил производство смартфонов Huawei после того, как китайская компания сократила свои заказы.

Экономическая правда