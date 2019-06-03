Экс-президент "Киевстара" инвестировал в небольшую IT-компанию из Житомира

Экс-президент мобильного оператора компании "Киевстар" Петр Чернышов инвестировал в IT-компанию Revizion из Житомира.

Об этом он написал на своей Facebook-странице на выходных.

"Revizion – сервис по сбору обратной связи, отзывов клиентов и по работе с оценкой качества товаров и услуг. Одна из главных его задач - измерять малым и средним бизнесам их индекс NPS (Net Promoter Score - или Индекс Лояльности Клиентов)", - рассказал Чернышов.

При этом компания отличается от конкурентов тем, что не просто собирает отзывы, а выстраивает систему обратной связи во всех точках контакта любого бизнеса - через QR-кода, email, API, собственный call-centre.

"Система позволяет построить отзывы (если надо!) по конкретному официанту или, например, торговому представителю. Тем что немедленно позволяем ресторану (или магазину) отвечать на негативный комментарий клиента и погашать этот негатив в зародыше", - пояснил он.

Сегодня с компанией уже работает множество различный сетей ресторанов, среди которых: Tarantino Family, La Famiglia, холдинг!FEST, сеть ресторанов Саввы Либкина, Pesto cafe, а также большие дистрибуционные компании и госучреждения, написал он.

Кроме того, по словам Чернышова, компания подписала контракт с Укрпочтой.

Экс-президент "Киевстара" добавил, что кроме Revizion, где он является "не только инвестором, но и ментором", есть и другие компании, "и не в Украине тоже".

Напомним, что 20 мая Чернышов вошел в состав наблюдательного совета VoxUkraine.

Как сообщалось, прирост прямых инвестиций в первом квартале 2019 года составил 45,5 миллиона долларов, в то время как в первом квартале 2018 года - более 1,1 миллиарда долларов.

Экономическая правда