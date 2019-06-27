Tesla проводит исследования для разработки собственных аккумуляторов - СМИ

Сотрудники Tesla тайно проводят исследования в области разработки аккумуляторов в Калифорнии.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на пятерых действующих и бывших сотрудников компании.

Исследовательская группа занимается разработкой и созданием прототипов литий-ионных аккумуляторов и оборудования, которое позволит производить их в больших объемах.

"В прошлом месяце Tesla опубликовала вакансии инженеров, занимающихся разработкой аккумуляторов", - отмечает телеканал.

Согласно исследованию IHS Markit, аккумулятор - самый дорогой элемент в электромобиле. Собственное производство позволит Tesla уменьшить стоимость машин.

Основатель компании Маск на ежегодном собрании акционеров говорил, что Tesla раньше не хватало аккумуляторов, и это ограничивало производство и продажи электромобилей.

Сейчас аккумуляторы для автомобилей Tesla производятся на заводе Gigafactory в Неваде, которым компания владеет совместно с Panasonic на условиях партнерского соглашения, заключенного в 2014 году.

Напомним:

Зарядные станции SuperCharger для электромобилей Tesla могут появиться в Украине и всей Восточной Европе до 2020 года.

Ранее сообщалось, что американский производитель электрокаров Tesla может обанкротиться за 10 месяцев, если радикально не пересмотрит бюджет.

Экономическая правда