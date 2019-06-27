Прошел первый аукцион по продаже электроэнергии для населения

ЧАО "Укргидроэнерго" и ГП "Энергоатом" приняли участие в первых торгах на Украинской энергетической биржи по продаже электроэнергии для нужд населения в рамках выполнения спецобязательств.

Об этом говорится на сайте УЭБ.

По результатам торгов, Энергоатом продал 4,14 млрд кВт-час. для обеспечения базовой нагрузки по цене 0,5667 грн за 1 кВт-ч.

Укргидроэнерго продало 138 млн кВт-ч. для обеспечения пиковой нагрузки по цене 0,6737 грн за 1 кВт-ч.

Проведение в Украине электронных аукционов необходимо для реализации механизма с возложения спецобязательств.

Планируется, что продажа электроэнергии через электронные аукционы гарантирует, что стоимость электроэнергии для населения не будет расти.

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