Volkswagen запустил в Берлине каршеринг электромобилей

Автомобильная корпорация Volkswagen AG 27 июня запустила в Берлине программу каршеринга WeShare.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации, передает Liga.net.

Компания предлагает 1500 электромобилей e-Golf. В начале следующего года Volkswagen планирует присоединить к этой программе еще 500 автомобилей e-up! и первые авто нового полностью электрического ID.3 Volkswagen после его презентации в середине 2020 года.

Первоначально зона обслуживания WeShare будет охватывать около 150 кв. км - центр города и местность за городской железнодорожной кольцевой линией. Позже область будет расширена в соответствии с расширением автопарка.

После запуска системы клиенты могут воспользоваться стартовым тарифом в 19 центов за минуту. Регистрация и аэропортовые сборы также будут отменены. Начиная с сентября, тарифы в трех категориях будут предлагаться по средней цене за минуту в 29 центов.

В Volkswagen отмечают, что WeShare - это "плавающая" система без пунктов проката, она управляется в цифровом виде через специальное приложение.

Компания планирует в 2020 году запустить программу WeShare еще в нескольких городах. Сначала в Праге, совместно со Škoda, а затем в Гамбурге.

"С WeShare мы адаптировали carsharing в соответствии с потребностями пользователей: простота при 100-процентном использовании электроэнергии на экологически чистой энергии", - сказал член совета директоров Volkswagen по цифровым автомобилям и услугам Кристиан Сенгер.