Пассажиропоток летом вырос более чем на 20% — "Укрзализныця"

Ежедневный пассажиропоток на железной дороге летом 2019 года составляет 141 тысячу пассажиров - это более чем на 20% больше, чем весной.

Об этом заявил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"На период пиковых летних перевозок дополнительно назначено 32 поезда. На данный момент территорией Украины ежедневно курсируют 147 поездов", - сказал он.

По его словам, к побережью Черного и Азовского морей курсирует более 70 поездов: из них в направлении Бердянска - 5 пар поездов, Херсона - 17 Новоалексеевки, Геническа - 16, Одессы, Белгород-Днестровского и Измаила - 33.

Кравцов отметил, что УЗ продолжает собственными силами восстанавливать парк - из 2864 вагонов, задействованных в перевозках, 1304 оборудованы системами кондиционирования воздуха.

Напомним:

С 8 июля пассажиры могут покупать билеты на ряд поездов за 60 суток до даты их отправления.

"Укрзализныця" планирует изменить ценовую политику по пассажирским перевозкам.

Экономическая правда