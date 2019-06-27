Нацкомиссия напомнила производителям "зеленой" электроэнергии о необходимом условии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, напомнила производителям "зеленой" электроэнергии о необходимости заключения договора с ГП "НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Кроме заключения договора об урегулировании небалансов, производители "зеленой" электроэнергии должны также заключить с ГП "НЭК "Укрэнерго" договор на диспетчеризацию, договор на передачу электрической энергии (при условии подключения к сетям ОСП и потребления электроэнергии в режиме остановки работы станции). Также производители должны зарегистрировать в "Укрэнерго" точки коммерческого учета.

Также необходимо заключить договор на передачу электрической энергии с оператором системы распределения (при условии подключения к сетям облэнерго и потребления электроэнергии в режиме остановки работы станции).

Кроме того, производители "зеленой" электроэнергии должны подать в ГП "Гарантированный покупатель" заявление о заключении типового договора купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу между гарантированным покупателем и предприятием или заявление о заключении дополнительного соглашения об изменении стороны обязательства "Обязательства договора о купле-продаже электрической энергии между ГП "Энергорынок" и предприятием.

Напомним, НКРЭКУ прогнозирует подорожание э/э для небытовых потребителей на 40-50%.