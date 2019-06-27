На двух трассах установили скоростные зарядные станции для электрокаров

Сеть зарядных станций Strum, которую развивает компания ДТЭК, установила зарядки на двух трассах - Киев-Львов и Киев-Одесса.

Об этом сообщает AIN.ua.

Расстояние между станциями не превышает 120 км, а мощность - 50 кВт.

Основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоните-Давида написал в Facebook, что на станциях можно будет быстро заряжать современные электрокары - на 250 км хода примерно за 20 минут.

Посмотреть их размещение можно в приложении Strum. Пока точки отображаются как нерабочие, но, как отмечает издание Autogeek, ими уже можно пользоваться.

На трассе Киев-Одесса отмечено 4 точки, где вскоре запустятся зарядки электромобилей, последняя - прямо в Одессе.

Первая из установленных, но пока не запущенных в коммерческую эксплуатацию станций расположена в районе населенного пункта Чупира (Киевская область). Это примерно 100 км от Одесской площади в Киеве.

Следующую станцию ​​запустят возле н.п. Шарин (Черкасская область), это примерно 120 км от предыдущей электрозаправки.

Третья точка установлена ​​в пределах н.п. Новогригорьевка (Одесская область), на расстоянии примерно 120 км от предыдущей локации.

От третьего станции в Одессу 130 км. Станция в Одессе будет работать в районе аэропорта.

Напомним:

В мае 2019 года украинцы купили и поставили на учет 643 электромобиля: 610 легковых и 33 коммерческих.

По сравнению с маем прошлого года спрос на легковые электромобили вырос почти в полтора раза, а на коммерческие - на 43%.