В Евросоюзе прогнозируют снижение продаж автомобилей на 2019 год

Европейская ассоциация производителей автомобилей ухудшила прогноз для автомобильного рынка ЕС на 2019 год.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно новым оценкам, продажи машин в Евросоюзе в этом году снизятся на 1% по сравнению с прошлым.

Отмечается, что ранее Ассоциация прогнозировала рост продаж авто на 1%.

По оценкам ACEA, продажи автомобилей в ЕС в 2019 году составят около 15 миллионов единиц. В прошлом году в Евросоюзе зарегистрировали почти 15,2 миллиона новых машин.

"Кроме неопределенности, связанной с Brexit, и меняющихся макроэкономических условий, происходит естественная стабилизация рынка. Более того, рост продаж автомобилей замедлялся последние несколько лет", - заявил генеральный секретарь ACEA Эрик Йоннарт.

Темпы роста продаж авто в ЕС замедляются с 2015 года, в 2018 году реализация машин в регионе увеличилась лишь на 0,1%. В 2017 году повышение составило 3,4%, в 2016 году - 6,8%, в 2015 году - 9,3%.

По данным Ассоциации, в автомобильном секторе ЕС сейчас 13,8 миллиона рабочих мест, это соответствует 6,1% общего показателя занятых в регионе.

ACEA представляет 15 крупных европейских производителей автомобилей, грузовиков и автобусов: BMW Group, CNH Industrial, DAF Trucks, Daimler, Fiat Chrysler Automobiles, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Jaguar Land Rover, PSA Group, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars и Volvo Group.

Напоминаем:

Крупнейшим поставщиком автомобилей на европейский авторынок по итогам 2018 года оставалась группа Volkswagen. Ее продажи в ЕС повысились на 0,9% за 12 месяцев - до 3,6 млн автомобилей, доля рынка за год поднялась с 23,7% до 23,8%.

Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen выросло на 3,2%, Skoda - на 4%, Seat - на 13,3%. Тем временем премиальные марки группы существенно отставали от масс-маркета: продажи Audi сократились на 12,2%, Porsche - на 3,7%.