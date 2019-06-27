Топ-10 самых популярных стран среди абонентов "Киевстара"

Национальный телеком оператор "Киевстар" определил десятку популярных стран среди абонентов мобильной связи, наиболее популярной оказалась Польша, наименее - Королевство Эсватини.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстара".

Согласно рейтингу, составленному по данным регистрации абонентов в международном роуминге, с начала мая 2019 года количество абонентов оператора, путешествующих за рубежом, увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Наиболее популярным маршрутом стала Польша – в мае-июне 2019 эту страну посетило 18% абонентов, пользующихся международным роумингом.

Второе место по количеству зарубежных поездок занимают Германия, Турция, Россия. Каждую из этих стран за первый летний месяц посетило около 8% абонентов, пользующихся роумингом.

Около 5% абонентов посетили Египет, Италию, Венгрию и Чехию.

В Румынию и Беларусь съездили 3% абонентов.

Меньше всего абонентов посетили Королевство Эсватини (Свазиленд) – 6 человек.

В компании отметили, что объемы потребления мобильного интернета в роуминге продолжают расти.

"В мае 2019 года абоненты "Киевстар" использовали за рубежом на 113% больше дата трафика, чем годом ранее", - отметили в компании.

Значительный рост дата-трафика за рубежом в самой компании объясняют выгодными тарифами на

международный роуминг.

Кроме того, абоненты "Киевстара" могут пользоваться 4G/ LTE более чем в 40 странах мира.

На сегодняшний день "Киевстар" предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах, в 195 странах.

В то же время отметим, что на сегодняшний день 65% украинцев не имеют доступа к 4G.

В абсолютных числах это означает, что 16 млн жителей страны отрезаны от мобильной связи четвертого поколения. Во время поездок за пределы крупных городов без 4G оказываются 24 млн украинцев.

Читайте больше в публикации ЭП: "4G в селах и на автодорогах: когда ждать и кто запустит".

Также напомним, что в мае 2019 года "Киевстар" увеличил инвестиции в 4G на 40%.

Экономическая правда