Бизнес призывает не покупать фальсифицированную или нелегально ввезенную продукцию

Вопрос борьбы с фальсифицированной или нелегально ввезенной продукцией с каждым годом становится все более актуальным для легального бизнеса, который работает в Украине - от этих негативных явлений страдают рынок кофе, алкогольных напитков, агрохимической продукции, оливкового масла, бытовой электротехники и тому подобное.

Об этом представители Европейской Бизнес Ассоциации заявили 25 июня во время публичной дискуссии "Я покупаю настоящее!", организованной Представительством ЕС в Украине совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией, Минэкономразвития и украинском альянсом по борьбе с подделками и пиратством по случаю Диалога между ЕС и Украиной относительно прав интеллектуальной собственности.

По данным компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, в прошлом году объем фальсифицированной или нелегально ввозимой продукции составлял: кофе - 40% (примерно 25 млн долл.), алкогольных напитков - 60% (примерно 400 млн долл.), агрохимической продукции - 25% ( примерно 200 млн долл.), бытовой техники и электроники по отдельным категориям от 50 до 70% (300-400 млн долл.) и др.

"К примеру, процесс производства поддельной / фальсифицированной кофейной продукции начинается с завоза сырья в оптовых объемах из мировых фабрик по производству растворимого кофе с занижением таможенной стоимости в 2-3 раза. В прошлом году, по информации компаний-членов, такого кофе было импортировано около 3,8 тыс. тонн. Только по кофейной продукции это привело к потерям государственного бюджета более 17 млн ​​долл. Однозначно, занижение таможенной стоимости влияет на стоимость кофе для потребителя. Но нужно понимать, что у поддельного кофе и качество, и вкус значительно хуже, чем у оригинальной продукции", - отметил во время встречи координатор проекта Coffee Fair Trade Европейской Бизнес Ассоциации, Сергей Вербов.

Поддельная продукция может реализовываться в сети Интернет или на стихийных рынках, где недобросовестные предприниматели не несут ответственность перед покупателем за некачественную или опасную для здоровья пищевую продукцию.

Менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации, Кристина Линиченко отметила, что на сегодня актуальным вопросом является также утилизация продукции, которая была конфискована. К примеру, большинство сайтов, реализующих поддельную продукцию, закрыть нельзя - но только по решению суда. О том, что случается с продукцией после конфискации - непонятно. И здесь, очевидно, нужно разработать прозрачную цепь прослеживаемости попадания на рынок и утилизации.

Поэтому, покупая подделку, потребитель делает неосознанную инвестицию в нелегальный бизнес, который позже наносит ущерб не только государственному бюджету, но и непосредственно потребителю в виде отсутствия последующего государственного финансирования социально-экономических сфер (медицина, образование, социальное обеспечение) - в результате неуплаты соответствующих налогов и сборов, утверждает ЕБА.

Беспокойство вызывают и объемы фальсификации молочной продукции, самым распространенным способом которой является замена молочного жира на растительный. Это создает нечестную конкуренцию, подрывает доверие к отечественному рынку молочной продукции и вводит в заблуждение потребителей, ведь замена растительными жирами не сопровождается соответствующей маркировкой.

Кроме того, существование и рост рынка фальсифицированной продукции в Украине ограничивает дальнейшее развитие украинского бизнеса и создает серьезные риски для инвестиций в Украину.

В то же время, внимание таможенной службы требует ситуация с занижением таможенной стоимости, а правоохранительных органов и профильных государственных органов - вопрос регулирования торговли в Интернете и на стихийных рынках.

В частности, среди предложений бизнеса - внедрение реестра сайтов с привязкой к лицензиям на право реализации алкогольных напитков. Таким образом, если в реестре нет сайта, он является нелегальным и должен быть заблокированным. Также, необходимо ограничить пересылки алкогольных напитков физическими лицами, как это действует во многих странах.

Со своей стороны, бизнес готов к активному диалогу и сотрудничеству, чтобы в конце выработать действенный механизм защиты прав потребителей и производителей, права которых нарушаются в результате существования на рынке фальсифицированной и контрафактной продукции.