У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему

Федеральное авиационное управление США обнаружило новый источник риска в самолетах Boeing 737 MAX. Характер потенциальной опасности пока не уточняется.

Об этом сообщает Reuters.

"Недостаток обнаружили во время тестирования на симуляторе на прошлой неделе. Пока не ясно, можно ли решить проблему с помощью обновления программного обеспечения, или ситуация требует более сложных аппаратных исправлений", - пишет агентство.

Отмечается, что из-за обнаруженной неисправности проведение сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX не состоится как минимум до 8 июля.

На анализ результатов тестов Федеральное авиационное управление потратит около двух-трех недель. Только после этого лайнер могут вернуть в эксплуатацию в США.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max. 13 марта Украина присоединилась к запрету.

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Украинская правда