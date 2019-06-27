Комитет Конгресса США приблизил санкции против РФ за "Северный поток—2"

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

Об этом в Facebook сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, решение комитета значительно повышает шансы принятия проекта закона о санкциях против РФ самой Палатой представителей.

"Учитывая единогласную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным Президентом США уже в августе", - выразил надежду Коболев.

Он также отметил, что от санкций США пострадают политические газопроводные проекты Кремля, в частности, Nord Stream - 2.

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