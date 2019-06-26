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Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Среда, 26 июня 2019, 18:20
 

Национальный банк Грузии установил курс лари на уровне 2,83 лари за доллар США. Таким образом, грузинский лари обновил исторический минимум.

Об этом сообщают "Ведомости".

Предыдущий минимум был 30 мая - тогда за доллар давали 2,79 лари.

"По нашей информации, макроэкономические параметры стабильны. Ничто не указывает на то, что мы имеем дело с долгосрочным колебаниям. Думаю, речь идет о кратковременном колебании", - заявила министр экономики Грузии Натия Турнаво.

Коммерческие банки Грузии продают доллар еще дороже - по 2,84-2,86 лари.

Напомним:

20 июня из-за появления и поведения российского депутата Сергея Гаврилова в грузинском парламенте в Тбилиси начались массовые протесты.

Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а также пыталась взять штурмом парламент.

Полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль, но позже они вернулись. Во время столкновений под парламентом пострадали сотни человек.

21 июня спикер грузинского парламента подал в отставку.

21 июня президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям России перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля.

Грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию с этого дня.

Кроме того, крупнейшая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста.

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Грузия валюта

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