Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
Национальный банк Грузии установил курс лари на уровне 2,83 лари за доллар США. Таким образом, грузинский лари обновил исторический минимум.
Об этом сообщают "Ведомости".
Предыдущий минимум был 30 мая - тогда за доллар давали 2,79 лари.
"По нашей информации, макроэкономические параметры стабильны. Ничто не указывает на то, что мы имеем дело с долгосрочным колебаниям. Думаю, речь идет о кратковременном колебании", - заявила министр экономики Грузии Натия Турнаво.
Коммерческие банки Грузии продают доллар еще дороже - по 2,84-2,86 лари.
Напомним:
20 июня из-за появления и поведения российского депутата Сергея Гаврилова в грузинском парламенте в Тбилиси начались массовые протесты.
Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а также пыталась взять штурмом парламент.
Полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль, но позже они вернулись. Во время столкновений под парламентом пострадали сотни человек.
21 июня спикер грузинского парламента подал в отставку.
21 июня президент РФ Владимир Путин запретил авиакомпаниям России перевозить граждан в Грузию, начиная с 8 июля.
Грузинским авиаперевозчикам также запретят летать в Россию с этого дня.
Кроме того, крупнейшая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста.
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