Мобильные операторы в 30 странах стали жертвой кибератаки

Сети мобильной связи не менее 10 глобальных телекоммуникационных компаний использовались для проведения целевой кибератаки в течение нескольких лет.

Об этом сообщила компания Cybereason Inc, которая специализируется на кибербезопасности, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что хакеры похитили значительные объемы личных данных, в том числе те, которые касаются счетов и звонков, геолокации, а также пароли. Активность, зафиксированная Cybereason Inc, произошла в 2018 году.

Cybereason назвала эту кибератаку Operation Soft Cell. В компании подозревают, что хакерская группировка из Китая в последние годы путем сложных фишинговых атак проникла в сети как минимум десяти операторов в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Специалисты по кибербезопасности считают, что целью злоумышленников был сбор информации об отдельных политиках, правительственных чиновниках или сотрудников правоохранительных органов.

В то же время американская газета The Wall Street Journal пишет, что целью хакеров были 20 человек, в том числе военные, шпионы и диссиденты, которые имеют контакты с Китаем.

Издание не смогло получить подтверждение этой информации от независимых источников.

Напомним:

Совет ЕС утвердил новый режим санкций в ответ на преступную кибердеятельность.

Утечка данных, кража интеллектуальной собственности, атаки на ИТ-инфраструктуру и похищения секретной информации могут в будущем привести к тому, что ЕС наложит санкции на ответственных за такие действия иностранных юридических и физических лиц.

Новые санкции могут быть направлены на тех, кто совершает эти виды кибердеятельности в любом месте, независимо от их национальности и местонахождения.