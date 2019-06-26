Крупные инвесторы требуют срочных мер в борьбе с изменением климата - СМИ

Группа крупных инвесторов, управляющих капиталами в объеме более 34 триллионов долларов, обратилась с открытым письмом к лидерам 20 крупнейших экономик мира с требованием немедленно принять меры для борьбы с потеплением.

Об этом сообщает Reuters.

Открытое письмо подписали 477 инвесторов, представляющих почти половину мирового инвестиционного капитала.

Они акцентировали внимание на "срочности решительных действий" по изменению климата для достижения целей Парижской соглашения ООН по климату.

В 2015 году почти 200 стран мира договорились в Париже о мерах, которые должны удержать повышение глобальной средней температуры на уровне не выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом (до 1760 года).

Письмо поступило накануне саммита стран Большой двадцатки 28-29 июня в Японии.

Группа инвесторов рекомендует строго соблюдать поставленные цели в рамках Парижского соглашения до 2020 года и постепенно прекратить субсидирование добычи угля и другого топлива с целью производства электроэнергии.

Также инвесторы призвали улучшить финансовую отчетность, связанную с изменением климата.

"Для наших долгосрочных планов и решений по распределению активов очень важно, чтобы правительства тесно сотрудничали с инвесторами для соблюдения поставленных целей", - говорится в письме.

Среди подписантов письма инвесторов отсутствуют два крупнейших инвестиционных форнды - американские BlackRock и Vanguard.

Напомним, ранее американский экономист Уильям Нордхаус получил Нобелевскую премию за свои работы об изменениях климата.

В частности, он стал одним из первых, кто начал говорить о необходимости налогообложения выбросов углерода. Углекислый газ, который попадает в атмосферу и нагревает Землю, не укладывается в обычные рыночные транзакции.

Поэтому Нордхаус предложил рассчитать стоимость фиксированного уровня выбросов, а потом требовать от компаний или правительств оплатить эти расходы.

Экономическая правда