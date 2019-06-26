Платформа на Выдубичах для остановки Kyiv Boryspil Expess будет длиной 209 метров - Кравцов

На платформе на Выдубичах для остановки Kyiv Boryspil Expess строятся два выхода и входа, завершается монтаж фундамента пассажирской платформы.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Патформа на Выдубичах будет длиной 209 метров, строим 2 выхода и входа. Один будет под землей, прямо к метро. Второй вход - лестница к обустроенной площадке", - написал он.

По его словам, сейчас завершается монтаж фундамента пассажирской платформы, далее - стеновые блоки.

"Это очень сложный участок: здесь большое количество инженерных сетей связи и энергетики, поэтому большую часть работ приходится выполнять вручную, без привлечения строительной техники", - подчеркнул Кравцов.

Глава правления АО "Укрзализныця" отметил, что для Киева это будет уникальный транспортный хаб, который фактически объединит автобусные перевозки, железную дорогу, метро и авиатранспорт.

"Например, если пассажир едет из Обухова, то он сможет доехать автобусом до транспортного узла Выдубичи, там пересесть на экспресс и менее чем менее чем за 30 минут быть в аэропорту "Борисполь", - объяснил он.

Напомним:

31 мая Кравцов сообщил, что на Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express.

О планах соединить Kyiv Boryspil Express с метро сообщалось еще в декабре 2018 года.

Также напомним, что 30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в Борисполь.

Он курсирует между железнодорожным вокзалом Киева Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь круглосуточно.

Экономическая правда