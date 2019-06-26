Компания Ахметова привлекла еще 90 миллионов евро на строительство Приморской ветроэлектростанции

ДТЭК привлекла 90 миллионов евро инвестиций для строительства второй очереди Приморского ветроэлектростанции мощностью 650-700 млн киловатт в час ежегодно.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"90 млн евро инвестиций для строительства II очереди Приморской ветроэлектростанции - done! Приморская ветроэлектростанция будет генерировать около 650-700 млн кВт в час ежегодно. Этого достаточно, чтобы 350 тысяч домохозяйств получили экологически чистую энергию", - говорится в сообщении.

Этот кредит предоставлен консорциумом трех немецких банков, отметили в ДТЭК.

"Это не отдельный проект - это системное развитие возобновляемой энергетики Украины. Почти половину всех инвестиций в сектор зеленой энергетики в 2018 году сделали мы", - подчеркнули в ДТЭК.

И добавили, что "чем больше инвесторов мирового уровня поверят в Украинк, тем больше потенциальных партнеров получит наша экономика".

Напомним, летом 2018 года "ДТЭК ВИЭ" привлекла заемное финансирование в размере 90 млн евро для строительства первой очереди Приморской ветроэлектростанции мощностью 100 МВт в Запорожской области.

Экономическая правда