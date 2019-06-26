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Основатели monobank получили финансовую лицензию в Великобритании

Среда, 26 июня 2019, 11:15
 

Первый украинский онлайн-банкинг monobank получил финансовую лицензию от британского регулятора. 

Об этом написал один из основателей банка Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

По словам Дубилета, в течение нескольких недель компания запустит бета-версию онлайн-банка Koto. 

Также представители украинского банка готовятся к переговорам с венчурными фондами и другими потенциальными инвесторами для проведения раунда инвестиций. 

"Над получением этой лицензии мы работали последние полтора года. Британские власти под микроскопом изучали нашу репутацию, наш продукт, наши технологии, системы ИТ-безопасности", - написал Дубилет.

"Продукт, который мы планируем запустить в Британии, похож на monobank", - добавил он.

При этом Дубилет подчеркнул, что Украина и monobank остаются для компании "высшим приоритетом". В частности, предприниматель сказал, что новые продукты и опции будут появляться в Украине с аналогичным темпом, что и в Великобритании. 

По его словам, некоторые разработанные специально для Британии продукты будут также запускаться и в Украине. В дальнейшем monobank планирует запуск в других странах.

Monobank это первый проект Fintech Band, которую запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после ухода из "Приватбанка". 

Отметим, что Монобанк был запущен в режиме бета-тестирования в октябре 2017 года, а полноценно заработал в ноябре 2017 года.

Рекомендуем почитать: Сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет. Как победить Приват, стать Uber и спасти молодых англичан

Экономическая правда

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Monobank Великобритания

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